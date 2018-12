publié le 11/12/2018 à 11:22

Il a fait son grand retour médiatique ce lundi 10 décembre 2018. Le chanteur Renaud a reçu lors de la soirée de la Sacem, un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Chaque année la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique remet dix-huit Prix, plus un Prix Spécial. L'an dernier c'était Salvatore Adamo.



C'est le conseil d'administration de la Sacem qui vote. Et c'est Renaud qui a été sacré lundi 10 décembre au soir, une récompense qui couronne seize albums en plus de quatre décennies. Le dernier paru en 2016 a séduit près de 800.000 acheteurs. Depuis la fin de sa tournée triomphale, le chanteur se faisait discret.

Mais Renaud avait fait le déplacement hier soir Salle Pleyel à Paris, pour recevoir son Prix. Il est apparu plutôt en forme. Habillé d'un pantalon en cuir noir, d'un perfecto marron. Caché derrière ses lunettes d'aviateur, Renaud s'est exprimé pendant quelques minutes.

"Je voudrais remercier ma famille, mes copains, qui sont nombreux et la Sacem bien sûr sans laquelle nous ne serions rien, des gilets jaunes.(...) C'est un peu spécial, c'est un prix spécial parce que c'est mon frère jumeau, David, qui me le remet. Merci à lui.(...) La Sacem est notre mère nourricière, on l'aime et on la défend.(...) Je vous embrasse tous, encore merci mille fois infiniment", a-t-il déclaré sur scène.



Le chanteur travaille sur un nouvel album autour de la thématique de l'enfance. Le disque devrait sortir l'an prochain.