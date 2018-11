VIDÉO - "Gilets jaunes" : le cri de colère d'un agriculteur contre "Monsieur Macron"

et Capucine Trollion

publié le 27/11/2018 à 10:22

C'est un cri du cœur, un cri de détresse aussi, celui d'Aloïs. Cet éleveur de volailles de Bresse fournit les plus grandes tables, celle de l'Élysée notamment et pourtant, cet agriculteur ne s'en sort pas. À bout, il a décidé de frapper fort et a publié le week-end du 23 novembre 2018, une vidéo sur les réseaux sociaux. Ce message, enregistré depuis son poulailler, gilet jaune sur le dos, est directement adressé à Emmanuel Macron.



"Monsieur Macron vous ne méritez pas de manger mes volailles..." Pendant 8 minutes, Aloïs raconte ensuite son quotidien : il y a bien sûr les bêtes, mais aussi les factures, les relances, la paperasse. 77 heures au moins de travail par semaine pour un salaire de 700 euros par mois. Il n'a pas pris une semaine de vacances depuis 3 ans qu'il est installé.



Sa compagne a un emploi en dehors de l'exploitation : elle est assistante de vie scolaire et gagne 680 euros par mois. C'est trop peu pour faire vive le couple et son enfant. Résultat, c'est la mère d'Aloïs qui leur fait les courses : 50 euros chaque mardi pour remplir le frigo.

Un appel à l'aide extrêmement touchant, relayé ce matin à la une du journal de Saône et Loire. "C'est inquiétant dit Gaëtan Richard, le président des jeunes agriculteurs. D'autant plus inquiétant qu'Aloïs n'est pas le seul. La problématique, poursuit-il est la même pour toutes les filières. L'augmentation des carburants, les taxes sur les produits phytosanitaires, les normes... tout cela, conclut-il, on les prend en pleine face".