et Camille Kaelblen

publié le 05/11/2018 à 13:25

Va-t-on enfin pouvoir manger du foie gras tranquillement à Noël ? Ce lundi 5 novembre, une éleveuse de canards est jugée pour avoir refusé d'abattre ses animaux pendant la grippe aviaire au printemps 2017, comme le lui demandaient les services de l'État. Cette année-là, près de 4 millions de palmipèdes ont été abattus pour enrayer le virus H5N8.



Depuis, des leçons ont été tirées en France. À l'heure actuelle, le virus nous tourne autour. La grippe est en Italie, dans le nord de l'Europe... et on ne peut pas empêcher les canards sauvages infectés de franchir nos frontières.

Cela dit, beaucoup de choses ont changé dans les fermes. Les millions de canards et oies abattus ont traumatisé la filière et les nouvelles mesures de sécurité devraient permettre de limiter les dégâts si le virus revenait en France.

Des mesures de confinement pour limiter les pertes

Parmi les mesures mises en place, un dispositif simple mais efficace : plus personne n'entre en voiture ou en camion dans un élevage. Il faut désormais se garer à l'extérieur et se changer avant d'entrer, de revêtir une charlotte sur la tête et désinfecter ses chaussures.



Ensuite, au moindre cas suspect, l'élevage est bloqué, isolé du monde, ce qui permet de contenir la crise. Avant, la confirmation du cas par analyse prenait plusieurs jours. Entre temps, des milliers de canards malades avaient eu le temps d'être transportés dans le département.

Retour à la normale pour la production

Pour mettre en place ces nouvelles mesures, les éleveurs ont aussi dû investir dans des bâtiments pour pouvoir enfermer leurs volailles. Si toutes ces précautions avaient existé il y a 2 ans, il n'aurait sans doute pas été utile d'abattre par précaution les 2,3 millions de palmipèdes parfaitement sains qui étaient à côté des animaux malades. Une crise qui a tout de même coûté 250 millions d'euros à l'État pour indemniser les éleveurs.





Après 3 ans difficiles pour la filière, la production est revenue à la normale. Il y aura suffisamment de foie gras, de cuisses et de magrets pour les fêtes de fin d'année. Ces produits seront cependant sans doute un peu plus cher qu'avant la crise en 2015, car les éleveurs et les transformateurs ont dû investir pour se protéger.