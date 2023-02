VIDÉO - Élodie Poux explique l'absence de pluie à la fille de Louis Bodin, Contracepcion

"Aujourd'hui, nous découvrons la lettre de la petite Contracepcion, annonce Élodie Poux, mercredi 22 février. Quel beau prénom ! Contracepcion Bodin, la fille de Louis Bodin, célèbre météorologue, ingénieur, prévisionniste et podologue autodidacte sur son temps libre. Contracepcion qui nous écrit, je cite : 'Hier mon papa il a dit qu'on venait de battre un triste record météorologique en France. On a atteint le 31e jour sans véritable pluie et ce dans toutes les régions confondues'".

"'En 31 jours, il a plu seulement 8 millimètres, poursuit la petite fille (...) Est-ce qu'il faut commencer à flipper sa mère face à cette situation ? Parce que papa il a dit mais non, ça va aller, mais il avait aussi dit ça avant que le plafond de la cuisine tombe sur mamie'. Chère Contracepcion, effectivement la dernière fois qu'il a plu de ouf, c'était il y a fort longtemps, répond l'humoriste. Je crois même qu'à cette époque, ton papa avait des cheveux".

"Cette situation est due à un blocage anticyclonique. C'est comme un gros bouclier magique qui empêche les précipitations d'entrer, l'équivalent du stérilet mais dans le ciel". Écoutez la suite de la réponse d'Élodie Poux.

