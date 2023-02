VIDÉO - Sébastien Thoen : son dîner avec Saint Valentin, l'ange de l'amour

Cette semaine, Sébastien Thoen raconte son dîner avec "quelqu'un de généreux et de formidable, de mythique. Celui qui incarne l'amour, tout simplement. J'étais avec Saint Valentin. Oui, l'ange Saint Valentin qui rayonne chaque 14 février sur nos cœurs et nos portefeuilles. Saint Valentin empereur de la monogamie, Saint Valentin le business angel de Monceau Fleurs et des bijoux Cartier".

"Saint Valentin avait besoin de souffler, de se confier. Il m'a donné rendez-vous dans le temple de l'amour, le Disneyland du désir, le zoo de Beauval de la MST bon marché : le bois de Boulogne. Assis sur un rocher, contemplant les pins, observant les allers-retours de Cyril Féraud et Pierre Ménès, je reçois et accueille Saint Valentin", explique l'humoriste.

"Il est quelque peu inquiet. Il avoue ne pas comprendre l'époque qu'il juge triste, cynique et en manque cruel d'amour", raconte-t-il.

