VIDÉO - Élodie Poux explique ce qu'est la Brav-M à la fille de Michel Delpuech

Comme chaque mercredi, Élodie Poux répond à la lettre d'un enfant dans RTL sans filtre. En ce 29 mars, l'humoriste s'adresse à la petite Laurette, fille de l'ancien préfet de police de Paris Michel Delpuech. "Le successeur du successeur de mon papa, Laurent Nuñez, est très très occupé en ce moment à cause des manifestations de ceux qui ne sont pas d'accord avec l'âge de la retraite des poubelles. Il a créé une brigade de policiers qui sont sur des motos, les Brav-M, ils écrasent des gens qui manifestent parce qu'ils ne veulent pas travailler vieux. Mais s'ils les écrasent, alors ils ne pourront pas manifester, et alors ils travailleront vieux. Alors pourquoi les Brav-M s'appellent les Brav-M, alors qu'ils ne sont pas braves et que personne ne les aime ?"

Élodie Poux rebondie : "Mais alors, qui sont ces gens plus violents que les fautes de conjugaison d'un participant de téléréalité ?". L'humoriste poursuit : "Les Brav-M ont été créées en 2019, par le successeur de ton papa, le préfet Lallemand, en plein mouvement Gilets jaunes. Pas de bol, si ça avait été le préfet 'Le Suisse', les brigades auraient été un peu plus neutres avec les manifestants."

L'humoriste poursuit ensuite sur le fonctionnement de la Brav-M : "Les équipes sont constituées de binômes, parce qu'à deux c'est plus facile de jouer à 'je te tiens, tu me tiens, par la barbichette' pour s'occuper quand il n'y a pas de manifestants à taper. (...) Les deux policiers portent des tenues noires, le pilote de la moto se distingue par un casque blanc tandis que son coéquipier porte un casque noir."

Élodie Poux conclut : "L'autre aspect pas très reluisant, c'est qu'ils rappellent les Pelotons de voltigeurs motorisés, qui ont causé la mort de Malik Oussekine lors d'une manif étudiante en 1986. Mais maintenant ils ne sont plus racistes : ils tapent aussi les Blancs".

