VIDÉO - Herta : L214 dévoile les conditions désastreuses d'un élevage de cochons

"Herta : le (dé)goût des choses simples". Voici le titre de la nouvelle enquête de l'association L214, publiée ce jeudi 3 décembre. L'association de défense des animaux a diffusé une nouvelle vidéo choc, tournée dans un élevage intensif de cochons à Limoise dans l'Allier. Cet élevage travaille pour la marque de produits de charcuterie Herta, qui a pour slogan "Le goût des choses simples".

L214 s'en prend donc directement à l'entreprise allemande (appartenant aux groupes Nestlé à hauteur de 40%) dans cette vidéo de 5 minutes aux images insoutenables. L'élevage en question fait partie de la "filière préférence" Herta, c'est à dire qu'il est mis en avant par la marque, qui prône le respect du bien-être animal, explique l'association. Or, on découvre sur les images, des truies parquées dans des cages très étroites. Faute de place, l'une d'entre elles écrase ses petits et les tue de son poids.

On voit également un éleveur se saisir d'un porcelet jugé trop petit, et l'assommer avec violence et nonchalance contre une barrière. Ce même éleveur, ramasse ensuite une dizaine de porcelets morts. L'association a également filmé des étalages de médicaments et antibiotiques utilisés par l'élevage, dont certains sont périmés depuis plus de 10 ans.

"Chez Herta, les cochons vivent l'enfer, de la naissance au départ à l'abattoir", conclut L214.

