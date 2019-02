publié le 27/02/2019 à 05:20

Annoncé au Salon de l'agriculture de Paris, l'étiquetage "bien-être animal" va être mis en place, uniquement pour les poulets pour le moment. Il se présentera sous la forme d'une étiquette verte avec des lettres de A pour les meilleurs, à D pour les pires. Pour obtenir le A, les éleveurs ont dû respecter 230 critères.



Critère important : des caméras ont été installées dans les abattoirs. Ces étiquettes vont apparaître sur les produits de marque Casino, Fermiers de Loué et Fermiers de l'Ouest. Cela représente 40 millions de poulets. Des marques privées soutenues, c'est inédit, par trois associations de protection animale. "On est favorable à cette démarche, on l'a soutenue. Après, notre objectif c'est qu'elle soit étendue à d'autres espèces comme le porc ou le bœuf", explique Agathe Gignoux du CIWF.

Toutes ces règles ont été envisagées pendant le débat de la Loi alimentation, mais rien n'est resté. Les ONG ont donc décidé de travailler directement avec des groupes privés et donner un vrai choix au consommateur, puisque les pouvoirs publics ne font pas avancer les choses.

