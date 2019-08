publié le 03/08/2019 à 14:24

C'est sans doute la journée la plus pénible de l'été pour les automobilistes. Les juillettistes rentrent à la maison, les aoûtiens prennent la route. Le plus grand chassé-croisé de l'été a lieu ce samedi 3 août et la journée est classée noire par Bison futé dans le sens des départs.



Le pic de bouchons a été atteint à 12 heures 10 avec 720 kilomètres d'embouteillages cumulés au niveau national. Sur l'A7, il fallait compter 4 heures 20 ce samedi matin pour relier Lyon à Orange au lieu des 2 heures 15 en temps ordinaire. À la mi-journée, il fallait 3 heures pour relier Orange à Narbonne en direction de l'Espagne, soit le double du temps de trajet habituel.

Les premiers départs ont été constatés à 4 heures et des difficultés sont attendues notamment dans la vallée du Rhône sur l'A6, l'A7, l'A43, A48 et l'A42. Ainsi que sur l'arc méditerranéen (A8 et A9), la transversale A61 entre Narbonne et Toulouse, l'A10 entre Bordeaux et Tour et le Grand-Ouest (A11, A87 et A13 notamment).

Pour dimanche 4 août, Bison Futé a classé la journée en orange dans le sens des départs et vert pour les retours, sauf en Auvergne Rhône-Alpes qui est en orange.