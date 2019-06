publié le 12/06/2019 à 18:02

"Ce n'est pas très populaire d'être un ancien élève de l'ENA", confie Gaspard Gantzer, ancien conseiller en communication de François Hollande et camarade de promotion d’Emmanuel Macron à l’Ecole Nationale d’Administration de 2002 à 2004.



Créée en 1945, l'ENA est aujourd'hui très critiquée, accusée de créer des élites déconnectées du quotidien des Français. En avril dernier, le président de la République proposait même de la supprimer.



C'est dans les murs d’une ancienne prison strasbourgeoise, que sont formés les plus hauts fonctionnaires de France qui seront les cadres des ministères, préfecture ou ambassades. On y enseigne donc les politiques ou la gouvernance européenne. Et on y assiste à des conférences de personnalités qui se font rares ailleurs.



Le concours, un long parcours

Si l’école se veut de plus en plus ouverte aux profils sociologiques variés, seuls 5% d’enfants d’ouvriers y accèdent. Le concours nécessite de très solides prérequis en économie, en droit, en relations internationales et de nombreuses autres matières.

Sarah, 38 ans, fonctionnaire dans l’Éducation nationale et Danyl, 33 ans, travaillant dans l’audit, ont tous les deux dû quitter leur emploi pour le préparer. Sans garantie de résultat. Une fois intégrée, la scolarité à l'ENA est gratuite et les élèves sont payés un peu plus 1.680 euros brut par mois. Mais pour tous les deux, si "le concours est élitiste car il demande beaucoup de travail, il est accessible à quiconque s’en donnerait les moyens."