Capital : Plus naturels et plus spectaculaires : les nouveaux zoos star de l'été

publié le 20/07/2019 à 20:00

Foie gras, champagne... et guépards. Chaque année, 20 millions de personnes visitent l'un des 300 zoos de France. Mais dans des box étroits, les animaux s'ennuient souvent et avec eux, les explorateurs. Alors, de plus en plus de zoos effectuent un virage à 180 degrés pour offrir aux animaux des conditions de vie les plus proches de leur milieu naturel.

C'est dans un lodge spectaculaire en plein milieu des animaux que Maxime et Amandine ont décidé de dépenser une grosse partie de leur budget de vacances d'été. 50 mètres carrés et une terrasse avec vue directe sur les animaux. Tout comme dans la chambre où leur attend un lit taille XXL.

L'hôtellerie représente aujourd'hui jusqu'à 20 % du chiffre d'affaires de certains zoos. Facturée jusqu'à 1.200 euros la nuit, les chambres de luxe proposent un moment intimiste avec les animaux.

Dans une enquête diffusée dimanche 21 juillet à 21 heures sur M6, Capital vous propose une plongée dans les coulisses de quatre établissements qui parient sur leur transformation pour accueillir encore plus de visiteurs.