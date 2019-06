publié le 12/06/2019 à 17:20

C'est une mort aussi dramatique qu'insolite qu'ont connu deux girafes d'un parc animalier de Floride aux États-Unis. Il y a quelques semaines, Lily et Jioni ont été victimes de la foudre qui s'est abattu sur elles. Particulièrement grandes avec leurs longs cous, les girafes ont inévitablement attiré la foudre.



"Nous sommes profondément peinés de partager la nouvelle du décès de deux de nos girafes causé par une décharge de foudre", a communiqué le Lion Country Safari mardi 11 juin. Les corps de animaux ont été emmenés pour être autopsiés. Le zoo attend les résultats des analyses afin de confirmer l'origine accidentelle de leur mort.

"Lily et Jioni se trouvaient dans la zone de pâturage de leur habitat quand un orage es arrivé brusquement il y a six semaines", écrit le parc animalier sur Facebook, "elles avaient accès à de nombreux refuges dans leur enclos mais étaient libres de s'y abriter ou non", précise-t-il. "Les girafes sont mortes instantanément", indique-t-il. "Nous pleurons la perte de deux girafes adorables et charismatiques", a-t-il conclu.