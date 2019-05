Morts sur l'Everest : "C'était comme un zoo", témoigne un alpiniste

publié le 28/05/2019 à 11:24

La photo est impressionnante. À la Une du New York Times, elle a aussi été publiée ces derniers jours dans La Croix et dans Le Figaro. Celle de ces embouteillages au sommet de l'Everest : 300 personnes qui font la queue, serrés les uns contre les autres, pendant des heures, à 8.848 mètres d'altitude.



On se croirait "dans un zoo", c'est effrayant se désole un médecin américain qui toute sa vie a rêvé de gravir le plus haut sommet du monde. Une fois arrivé sur place, il raconte avoir été choqué par ce qu'il a vu. Ces grimpeurs qui se bousculent pour prendre des selfies, à 15-20 sur la partie plate du sommet, pas plus grande que deux tables de ping-pong.

Ed Dhoring explique aussi, et c'est sans doute le plus terrifiant, avoir du contourner le corps d'une femme qui venait de mourir, car c'est là tout le problème, au delà de la foule. Cette saison a été l'une des plus meurtrières sur l’Everest, au moins 11 morts.

Certains, explique le New York Times, attirés par l’appât du gain, n'hésitent plus à emmener avec eux des alpinistes complètement inexpérimentés. Même chose pour le gouvernement népalais qui, d'après les spécialistes, délivre plus de permis d'ascension qu'il en devrait

or dans cette zone , qu'on appelle la zone de la mort, les conditions sont extrêmement difficiles.

Everest is having an unruly climbing season, with jostling crowds and at least 10 deaths. Experts blame increased permits and untrained climbers. https://t.co/k08AfnA3hl — The New York Times (@nytimes) 26 mai 2019

Le sauvetage, nouveau business

À plus de 8.000 mètres d'altitude, l’oxygène se fait rare, sans compter les risques de gelures. Le moindre retard, une heure ou deux, peut être fatal. Pire encore, le sauvetage est là bas devenu un véritable business.



L'an dernier rappelle le journal, des alpinistes chevronnés avaient dénoncé un complot de grande envergure : des guides, des entreprises d'hélicoptères mais aussi des hôpitaux avaient trouvé le moyen d'empocher des millions de dollars auprès de compagnies d'assurance en évacuant des randonneurs présentant des signes mineurs de maladie de l'altitude.