VIDÉO - "Capital": Espagne, Grèce, Portugal : qui gagnera le match de l’été ?

publié le 13/07/2019 à 19:02

Espagne, Grèce, Portugal : ces pays nous proposent tous les trois le soleil, la mer et surtout de petits prix. Le cocktail idéal pour des vacances réussies. Huit millions de Français vont se laisser tenter cet été.

Dans une enquête diffusée dimanche 14 juillet à 21h05, Capital vous décrypte les méthodes de ces trois mastodontes du tourisme pour attirer toujours plus de vacanciers. Comment l’Espagne est-elle en train de capter la clientèle des campings français ? Comment s’y prennent les Grecs pour proposer des séjours d’une semaine tout compris, vol inclus, à moins de 1.000 euros ?

Et comment le Portugal parvient-il à se faire une place au soleil en misant sur une clientèle pourtant peu argentée : les jeunes ? Le match vire même au duel entre l’Espagne et la Grèce pour remporter le trophée de l’île jet set la plus profitable : car Mykonos, le caillou désertique des Cyclades, est bien déterminé à faire chuter, de son piédestal, Ibiza, l’île des Baléares.

Comment l’île grecque s’y prend-elle pour détourner la riche clientèle internationale qui se rendait jusqu’ici chez sa concurrente espagnole ? Qui profite de cette nouvelle manne touristique ?