VIDÉO - "Capital" : pourquoi vous ne gagnez pas aux machines à pinces ?

La grue à pince est une attraction incontournable des fêtes foraines. Elle est aussi une machine en or pour les forains. Le but de ces machines, réussir à attraper les peluches et autres cadeaux qu'elles renferment. Mais la pince est souvent capricieuse en relâchant le lot avant de l'avoir récupéré.

Vos capacités ne sont pas à remettre en cause. En effet, le forain peut décider des gains grâce à une trappe présente dans la machine. "Je peux dire à la machine, tu gagnes tout le temps, 1 fois sur 2 (...) ou 1 fois sur 25", révèle Nicolas Flahaut, dirigeant d'une entreprise spécialisée dans les jeux forains.

En agissant sur les paramètres de la machine, le forain joue sur la force de la pince, déjà réglée à l'avance. "L'électronique va donner toute la puissance au moteur pour que la prise soit bonne. Si la prise n'est pas bonne, la pince va relâcher pendant le voyage. On peut pratiquement ne jamais gagner ou gagner quasiment à chaque fois", indique-t-il. À défaut de l'emporter, l'amusement est au moins au rendez-vous.

