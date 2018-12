publié le 06/12/2018 à 08:01

Ce président n'est pas à un paradoxe près : il veut que l'US Postal, qui est l'un des rares services publics aux États-Unis, fasse payer beaucoup plus cher l'acheminement des colis d'Amazon et des autres géants du commerce en ligne. Une idée qui tombe à pic en pleine période de Noël...



C'est exactement ce qui existe en France : nous avons déjà une taxe de 1 à 2% du prix d'achat du bien selon la distance parcourue par la livraison, et nous pourrions en plus devoir nous acquitter prochainement d'une nouvelle ponction d'un euro par colis distribué. Le Parlement s'y emploie avec l’appui de l’Association des maires de France (AMF).

Des deux côtés de l'Atlantique, il s'agit officiellement d'aider le petit commerce. C'est une base électorale qu'il cultive avec soin. Mais ce n'est pas l'unique raison de cette mesure qui, sur le fond, s'oppose à toute sa philosophie qui est de bannir l'impôt et les taxes.

Quels sont ses objectifs ?

En réalité, il veut tout d'abord alléger les pertes colossales de l'US Postal, à savoir 65 milliards de dollars en 10 ans. Ensuite, il souhaite réduire le périmètre d'intervention de La Poste qui distribue 45% des paquets d'Amazon avec l'obligation de quadriller l'ensemble de l'Amérique. On comprend donc la justification économique de cette taxe.



Le problème, c'est que la distribution de colis est l'une des seules activités rentables de l'US Postal. En fait, dans ce bras de fer, Donald Trump ne cible pas Amazon par hasard : il déteste Jeff Bezos, le fondateur de cet empire, qui possède aussi le Washington Post, un grand quotidien qui enquête souvent sur les frasques du locataire de la Maison-Blanche.



Du côté de la France, si le Parlement vote la taxe d'un euro par colis livré, le risque n'est pas du même ordre car La Poste est en meilleure posture. En revanche, cela pèsera sur la facture de chaque achat : 4 ou 5 petits cadeaux de Noël achetés sur Internet se traduiraient par un coût supplémentaire de 4 ou 5 euros. Quand on se souvient des remous consécutifs à la perte de 5 euros sur les APL, on sait que le degré de sensibilité au pouvoir d'achat est vite atteint.

Les plus

- Les taux de crédit immobiliers remontent : 1,44% en moyenne. Mais ils sont toujours inférieurs à l’inflation.



- Sanofi officialise un plan social qui va concerner 760 postes.

La note du jour

13/20 à Derichebourg, une entreprise d'assainissement. Elle va déployer des camions-poubelles hybrides et de levers de bacs électriques, ce qui va entraîner une baisse sonore considérable lors de la collecte des déchets.