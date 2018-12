publié le 07/12/2018 à 09:15

Allez hop, on sèche ses larmes, on planque ses yeux rougis par le chagrin, et on y retourne ! Veuves, veufs (enfin surtout veuves hein, on résiste un peu mieux que vous les hommes, on ne va pas se mentir), nos caisses de retraites ont décidé de soigner notre chagrin, et de nous aider à retrouver l'âme sœur.



Mais attention, à les croire, faudra pas trop traîner non plus... Le stage est valable - est donc couvert par la caisse de retraite - s'il est réalisé entre un an et un an et demi maximum après la perte du conjoint. Plus c'est trop. Et c'est un coup à ne plus être capable de se remettre en selle...



Avouons que ce serait ballot, parce que pour avoir interviewé Marie-France, une pétulante septuagénaire qui revenait tout juste de son stage de veuvage thérapie en Bretagne, la journaliste du Monde en est certaine : ça marche. Au bout de 5 jours, la veuve joyeuse s'était inscrite sur deux sites de rencontre pour seniors, et partait en riboule jusqu'à quatre heures du mat...

Pourquoi juger du chagrin des personnes ?

En effet, qui sommes-nous pour juger du désir des personnes de continuer à vivre ? De plus, si les caisses de retraite sont prêtes à prendre ça en charge, c'est parfait.

"Entre la veuve d'une année, et la veuve d'une journée, la différence est grande", nous prévenait déjà Jean de La Fontaine. "On ne croirait jamais que ce fût la même personne :

L'une fait fuir les gens, et l'autre a mille attraits".



Certes, c'est parfait. Mais ne trouvez-vous pas que nous sommes tout de même dans un drôle de monde ? Où finalement on n'a plus le droit d'avoir un coup de blues sans qu'on ne vous gave d'anti-dépresseurs ? Et où il faudrait être capable de faire son deuil en deux coups de cuillères à pot, cinq jours à la mer tout compris ? Et si, parfois, on avait juste besoin de temps pour panser ses plaies ? Se retrouver, et savoir ce qu'on veut vraiment ?



Mais enfin bon, si c'est la caisse de retraite qui régale, après tout, pourquoi pas... C'est comme ça.