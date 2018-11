"Qui n'a pas besoin d'un peu de poésie dans sa vie ?" demande Isabelle Saporta

et William Vuillez

publié le 30/11/2018 à 09:18

Qui n'a pas besoin d'un peu de poésie dans sa vie ? D'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis mais le neurologue Pierre Lemarquis. Rimes, répétitions et allitérations seraient autant d'atouts pour faire travailler et renforcer notre esprit. Comment ? Par la musicalité. Il est d'ailleurs probable d'après le scientifique que l'homme ait su chanter avant de ne savoir parler.



Comme les bébés qui s'intéressent au rythme puis à la mélodie de la langue avant de savoir prononcer leurs premiers mots. "De la musique avant toute chose", nous intimait Verlaine. Les témoignages sont frappants : les victimes d'AVC recouvrent l'usage de la parole par le poème parce que ce dernier sert à répéter des exercices de pensée.

Les scientifiques ont ainsi décrypté comment le poème modifie nos circuits cérébraux qui s'enrichissent et en garde la trace. Ce n'est pas tout, le poème agit aussi comme une sorte de potion permettant de recouvrer l'estime de soi. Et si ce vendredi, nous écoutions les sages recommandations de Pierre de Ronsard et que le suivant, nous trompions nous aussi le trépas par le plaisir, c'est comme ça.