Vieux, jeunes, femmes... Unissons-nous pour, ensemble, lutter contre ces préjugés ineptes qui ont la vie dure et nous empêchent d'avoir la place que nous méritons au sein de l'entreprise. En revanche... pour les femmes, vieilles et, pourquoi pas, mères de famille par-dessus le marché, on s'excuse mais là, il semblerait que vous cumuliez trop de handicaps pour que nous puissions faire quoi que ce soit pour vous. Désolé, vraiment.



Plaisanterie à part, la crainte d'être discriminé pour son âge touche plus de 40% de nos concitoyens. Et attention les jeunes, comme les seniors. Aux premiers, jugés inexpérimentés, on oppose leur jeune âge pour leur refuser une première expérience. Aux seconds, jugés has been, on oppose aussi leur âge, cette fois-ci trop avancé, pour les fragiliser.

Et ce, alors même que les gouvernements successifs nous demandent de travailler de plus en plus tard. La question de l'âge est devenue tellement prégnante, que les blagues vaseuses sur les vieux l'emporteraient désormais sur les blagues graveleuses. Ou quand l'âgisme remplace le sexisme. Enfin, "remplace"... Le sexisme a encore de beaux jours devant lui, à en croire ce baromètre puisque la peur d’être discriminé pour son sexe progresse de 7 points cette année.

Comment changer les choses ?

Bon, il y a bien quelques parangons de vertu qui vont batailler ferme pour empêcher les blagues anti-vieux, comme ils tentent d'empêcher les blagues anti-femmes. Et pourquoi pas ! Se débarrasser de l'humour rase-moquette, serait un bien pour l'humanité entière.



Mais ce qui serait pas mal surtout, c'est qu'on apporte enfin des solutions de fond. Parce que oui, on a besoin de tous. De la fraîcheur des uns, comme de l'expérience des autres. Aussi, au lieu de nous monter les uns contre les autres, il serait urgent de penser une société où ces vieux sages transmettraient leur expérience aux jeunes pas si cons. Et c'est comme ça.