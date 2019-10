publié le 19/10/2019 à 07:27

C'est un phénomène qui inquiète. Depuis le mois d'octobre, plusieurs échouages de tortues luth ont été recensés sur la côte vendéenne, nous apprend Ouest France. Le Centre de soins et d’études des tortues de l’aquarium de La Rochelle, qui a confirmé l'information, a également signalé la présence de ces tortues, les plus grandes au monde, sur les littoraux landais et girondins.

Mais pour quelle raison ces tortues marines viennent-elles s'échouer sur nos côtes ? L'explication est simple : les tortues luth sont des reptiles migrateurs, qui évoluent aussi bien dans les eaux chaudes des Caraïbes que dans celles, plus froides, du continent européen. Leur métabolisme leur permet de résister aux différents écarts de température.

Si l'on compte autant d'échouages en Vendée, c'est à cause du mauvais temps, expliquent nos confrères. Les tortues luth concernées présentes dans l'océan Atlantique ont en effet été rejetées par la mer, qui, en cas de mauvaise météo, ramène les animaux morts vers le rivage.