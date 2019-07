publié le 01/07/2019 à 22:02

Depuis le mardi 25 juin, Simone Pilon, la propriétaire de la tortue, sa famille et la SPA fouillent les alentours de Lisieux et le passage des coulées de boue pour retrouver Sophie. La tortue de terre, de plus de 50 ans, a été emportée suite aux importants orages et aux coulées de boue.

"J'y tiens à ma Sophie. C'est une tortue que j'ai depuis la naissance de ma fille qui a 48 ans. Mon mari l'a trouvée sur la route en revenant de la maternité. Elle ne nous a jamais quitté depuis !" témoigne Simone Pillon à France 3 Normandie.

Dans la nuit de lundi à mardi, Simone a senti que la situation météorologique se détériorait. Elle a voulu aller chercher sa tortue pour la rentrer à l'intérieur. Habituellement, Sophie dort dehors dans une maison spécialement aménagée pour elle. Mais les dégâts étaient plus importants que prévu et son habitat était déjà entièrement détruit par l'eau.

Les rues de Lisieux sont placardées des photos de son avis de recherche. Une tortue de l'espèce de Sophie peut vivre jusqu'à 100 ans.