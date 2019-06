publié le 15/06/2019 à 07:45

Le meilleur stage d'été au monde. Si vous avez deux semaines de libre en août, l'annonce de l'association Olive Ridley Project pourrait vous intéresser. Ce centre de sauvetage de tortues situé aux Maldives a lancé un concours, dont le gagnant remportera un stage de deux semaines dans l'un de ses centres.



S'il n'est pas rémunéré, le stage est en revanche tous frais payés. Cela inclus donc les billets d'avion et un séjour en pension complète au Coco Palm Dhuni Kolhu, un hôtel de luxe.

Le gagnant sera encadré par Claire Petros, vétérinaire et l’une des plus grandes chirurgiennes britanniques spécialisée dans le sauvetage des tortues. Les missions du gagnant : nourrir les tortues, nettoyer leur bassin, participer à des missions de sauvetage et s'occuper des réseaux sociaux du projet.

Pour postuler, il est impératif d'avoir plus de 18 ans et de parler anglais. Si vous remplissez ces deux critères, il vous suffit ensuite d'envoyer une vidéo de candidature de 2 à 3 minutes accompagnée d'une lettre de motivation de 500 mots (le tout en anglais). Vous avez jusqu'au 1er juillet pour postuler via ce formulaire. Aucune expérience n'est requise. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter inturtleship@cococollection.com.



"La conservation des océans est plus que jamais d'actualité et nous sommes donc très enthousiastes d’offrir à un stagiaire la chance de pouvoir aider et maintenir l'existence des tortues marines", a indiqué Martin Stelfox, fondateur de l'association à CNBC.



L'Olive Ridley Project sauve des Lepidochelys, de petites tortues marine que l'on trouve aux Maldives et qui malheureusement se retrouvent régulièrement piégées dans les filets de pêche.