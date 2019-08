Vaucluse : carambolage sur l'A7 à hauteur d'Orange

publié le 16/08/2019 à 13:06

Départ en week-end ou retour de vacances, les routes sont bouchonnées en France ce vendredi 16 août.

La circulation est notamment très compliquée sur l'A7 en remontant vers Lyon de Marseille. Un carambolage a eu lieu vers 11 heures au kilomètre 165. Six véhicules se sont percutés en chaîne dans un accident après la sortie 21 vers Orange-Centre. Deux voies sur cinq sont actuellement neutralisées pour permettre l'intervention des secours, d'après le Dauphiné Libéré.

D'autres endroits sont impactés par des accidents. L'A9 en direction d'Orange est aussi touchée par les difficultés, avec une heure et quart de bouchons en moyenne. Un autre accident impliquant deux voitures a été déclaré vers Roquemaure, après la sortie 22.

Enfin, dans l'Ouest, sur l'A10, entre Bordeaux et Saintes, l'autoroute est coupée entre la sortie 36 Ponce et la sortie 35 Saintes. Là aussi, à cause d'un accident.