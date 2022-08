Variole du singe : les enfants doivent-ils se faire vacciner ?

Alors qu'un premier décès sur le continent européen de l'histoire a été enregistré en Espagne sur un patient atteint de la variole du singe, les autorités sanitaires s’inquiètent de la montée des cas particulièrement dans la région Île-de-France, qui concentre à elle seule la moitié des cas recensés sur le territoire.

En effet, on en compte 60 à 70 de plus chaque jour et le virus ne se limite pas aux couples homosexuels. Au total, 14 femmes et 4 enfants ont été contaminés. Pas de panique, mais le docteur Robert Cohen pédiatre appelle les familles à risque à la vigilance : "Pour l’instant, le nombre d’enfants touchés est relativement modeste. Il y a quelques cas décrits mais l'immense majorité touche des adultes, essentiellement des hommes", affirme-t-il.

"Le mode de contamination connu de ce virus, ce sont des contacts étroits, que ce soit par voie cutanée ou respiratoire. Il faut rester vigilant et devant une éruption atypique d’un enfant, il va falloir réfléchir si une vaccination peut s’avérer nécessaire ou pas, ce qui pour l’instant n’a pas été le cas en France", a enfin analysé le pédiatre.

