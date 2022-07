Variole du singe : l'OMS va se réunir le 21 juillet

Crédit : Romain Doucelin / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Pour contrer la montée en puissance de la variole du singe, le Comité d’urgence de l’OMS a décidé de se réunir le jeudi 21 juillet 2022 afin de réfléchir à une stratégie à mettre en place. Depuis la première réunion à ce sujet le 23 juin dernier, le nombre de cas à fortement augmenté dans de nombreuses régions du monde. La barre des 10.000 cas a été franchie dans une soixantaine de pays.

Le Comité aura notamment pour mission de se prononcer sur la gravité de la recrudescence des cas de cette maladie, et sur sa qualification "d'urgence de santé publique de portée internationale", le plus haut niveau d'alerte de l'organisation.

L’augmentation des cas concerne tout particulièrement l’Europe, qui est devenue en quelque temps, l’épicentre de la vague actuelle. Ce sont près de 8.238 cas qui ont ainsi été décomptés dans 35 pays, selon les chiffres publiés par le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies le 12 juillet dernier. Le cap des 500 cas a par ailleurs été franchi dans cinq pays européens : en Espagne, pays le plus touché sur le Vieux Continent avec 2.034 cas confirmés, suivie par le Royaume-Uni (1.735), l'Allemagne (1.636), la France (721) et enfin les Pays-Bas (503).

Si l'écrasante majorité des cas européens et américains concerne des hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes, ceux-ci ne sont pas les seuls concernés, certains cas ayant également été détectés chez des enfants et des personnes immunodéprimées.

