Les autorités sanitaires ont confirmé ce mardi 07 juin, que 66 cas de la variole du singe avaient été recensés en France depuis l'apparition de ce virus sur le territoire. Le précédent bilan, qui avait été établi le vendredi 3 juin dernier, faisait alors état de 51 cas. Santé publique France a ainsi détaillé la localisation des cas : 48 en Île-de-France, 8 en Occitanie, 5 en Auvergne-Rhône-Alpes, 2 en Normandie, 1 dans les Hauts-de-France, 1 en Centre-Val de Loire et 1 en Paca

SPF a aussi expliqué sur "61 des cas ont fait l'objet d'une investigation, un a refusé celle-ci, un demeure injoignable et 3 sont en cours d'investigation". Il a aussi été précisé que seulement une personne a été hospitalisée mais ne l'est plus à l'heure actuelle, et qu'aucun décès n'avait été décompté.

Face aux cas de variole du singe, la Haute autorité de Santé a recommandé le 24 mai dernier la vaccination des adultes, y compris des professionnels de santé, ayant eu un contact à risque avec un malade.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info