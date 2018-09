et AFP

publié le 24/09/2018 à 00:02

Des gilets pare-balles pour le Samu. Des agents du Smur (Service mobile d'urgence et de réanimation) dans le Var vont être équipés de gilets pare-balles lors de certaines interventions, a annoncé le Samu 83 sur son site internet le 22 septembre dernier.



"Engagées sur une zone d'attentat, sur un règlement de compte dans une cité, ou bien pour faire hospitaliser un patient psychiatrique armé, voilà différents types d'interventions pour lesquelles nos équipes étaient loin d'être protégées comme il se doit", explique le Samu du Var dans un communiqué. Un lot de trois gilets par équipe de garde sera distribué, détaille le service d'urgence, des tenues identifiées "médecin", "infirmier" et "ambulancier".

Dans son communiqué, le Samu 83 liste les cas où les gilets devront être utilisés : "Patients agités, violents et/ou psychiatriques", "intervention sur détenus en milieu carcéral", "plaies par armes à feu, armes blanches", "intervention dans cités sensibles", "événements terroristes dimensionnants ou isolés".

"Nous ne participerons jamais à un groupe d'extraction et n'interviendrons toujours qu'en milieu sécurisé, comme avant, mais avec une protection plus adaptée", rappelle toutefois le Samu.



Début septembre, un jeune footballeur et un adolescent de 14 ans ont été abattus en pleine nuit dans une cité de la Seyne-sur-mer, près de Toulon, dans un probable règlement de comptes. Depuis plusieurs années, la métropole toulonnaise est le théâtre d'homicides ou de tentatives d'homicides entre jeunes hommes, âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années.