Var : un jeune garçon de 13 ans sauve deux personnes de la noyade

Bastien, 13 ans à peine, n'a pas hésité une seule seconde pour sauver deux personnes.

La scène s'est déroulée mardi 21 août dans le Var, à La Croix-Valmere. L'adolescent, qui habite près de Lyon, s'y trouve en vacances en famille. À Noël, il avait souhaité avoir un paddle. C'est grâce à ce présent qu'il s'est transformé en héros.



Dans la matinée de mardi, le jeune adolescent se promène en paddle, debout sur sa planche. Un homme attire son attention en lui faisant de grands signes. "Il me dit, 'j'ai besoin de ton aide, il y a quelqu'un qui se noie', raconte Bastien au micro de RTL. J'ai pris le paddle, j'ai commencé à ramer vers le monsieur qui se noyait. Je n'avais pas vu qu'il avait un seau, une corde. Au début, je me suis dit qu'il était en train de regarder les fonds marins."

En fait, cet homme d'une quarantaine d'année essayait de se suicider. Il portait un seau rempli de pierres accroché autour du cou. Mais Bastien parvient à le hisser sur les rochers. L'histoire ne s'arrête pas là. Le nageur qui avait interpellé Bastien l'appelle à l'aide, lui aussi a des difficultés à nager. Bastien rame vers lui et le laisse s'accrocher à sa planche. Le jeune garçon effectue un second sauvetage. Il égrène les félicitations qu'il a reçues depuis : Samu, pompiers, gendarmes, maîtres-nageurs sauveteurs, le monsieur qui était en train de se noyer...

"On est toujours fier de ses enfants, mais là on l'est d'autant plus", témoigne sa maman, Nathalie, 44 ans. Le geste héroïque de Bastien a été salué par la ville de La Croix-Valmere, qui lui a décerné une médaille. Un acte de bravoure qu'il pourra raconter à ses copains, dès sa rentrée en classe de troisième, dans huit jours.