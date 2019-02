publié le 08/02/2019 à 14:47

"Idiot". C'est le mot utilisé par Pascal Praud pour qualifier la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam), qui lors des négociations sur les futurs "assistants médicaux" ont évoqué l'idée d'un objectif de six consultations en une heure pour les médecins.



La Cnam a en effet calculé qu'un assistant réalisant des tâches à la fois administratives et soignantes libérerait "12 heures minimum de temps médical par semaine et par médecin", soit "594 patients (et) 2.256 consultations supplémentaires en moyenne par an".



"Comment la Cnam peut-elle demander aux médecins d’ausculter six patients en une heure ?", s'est interrogé Pascal Praud. "C'est absolument impossible. C'est idiot", s'est emporté le journaliste.

C'est absolument impossible. C'est idiot Pascal Praud Partager la citation





Et de poursuivre : "Qui dirige la Cnam ? Je voudrait l'avoir en face de moi et lui dire 'mais vous êtes complètement idiot !' Il faut leur dire d’arrêter de faire n'importe quoi ! Nous sommes en plein grand débat, mais que font ces gens ? Il faut qu'ils changent de job". Et Pascal Praud a invité le patron de la Cnam à réagir en direct.



Un appel qui a été entendu, puisque Nicolas Revel a composé le 3210 dans Les auditeurs ont la parole. Il dénonce "un raccourci, un malentendu" et il "récuse très clairement" le chiffre de six patients par heure. Il a tenu à préciser que le chiffre était sorti d'un document de travail, qui citait un exemple ayant permis de passer "de trois à six consultations par heure".

Votre médecin prend-il assez de temps lors des consultations ? Oui

Non

Ne se prononce pas