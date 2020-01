Val-de-Marne : à la rencontre du plus vieux médecin de France

publié le 30/01/2020 à 10:51

Pendant que des milliers de Français sont mobilisés contre la réforme des retraites, lui, la retraite, il n'y pense pas un seul instant. Et pourtant il a… 98 ans ! Lui, c'est le docteur Christian Chenay, le plus vieux médecin généraliste de France, qui exerce à Chevilly-Larue (Val-de-Marne).

Ce nonagénaire, qui est un peu voûté et trottine, est toujours en pleine forme. Il ne veut pas s'arrêter de travailler pour rester à la maison au côté de sa femme Marie-Suzanne. "Si on s'arrête de travailler, on reste dans un fauteuil toute la journée à regarder la télé, on tombe très vite dans la démence. Il faut garder une activité", s'exclame-t-il.

Et puis, s'il s'arrêtait de travailler, il aurait l'impression d'abandonner ses patients qui, pour certains d'entre eux, se font soigner par lui depuis plusieurs décennies. C'est le cas, par exemple, de Mohammed, patient du docteur Chesnay depuis 50 ans. Il a déménagé et vit à 2h30 en RER de Chevilly-Larue. Mais il continue de venir malgré tout car il lui fait entièrement confiance.

La devise de Christian Chenay : "Et si la vieillesse n'était pas un naufrage ?" C'est d'ailleurs le titre de son dernier livre, sous-titré Seniors, réveillez-vous !.