Grand Prix d'Amérique : les derniers tours de chauffe

publié le 24/01/2020 à 13:06

Tous les passionnés de courses hippiques le savent, le 26 janvier, c'est l'événement de l'année : la centième édition du Grand Prix d'Amérique. Les meilleurs trotteurs, les meilleurs drivers et un hippodrome de Paris-Vincennes plein à craquer... Jockeys et chevaux s'y sont préparés toute l'année.

Parmi eux, une jument de 9 ans, Bahia Quesnot, entraînée par Junior Guelpa au domaine de Grosbois, dans le Val-de-Marne. 412 hectares de terrain, 40 kilomètres d'allées cavalières, 40 écuries d'entraînement différentes... Les footballeurs ont Clairefontaine et les jockeys, Grosbois.

"Ce Grand Prix, c'est la consécration d'une carrière, surtout pour un jeune de 32 ans comme moi. C'est la plus belle course du monde", s'enthousiasme Junior Guelpa, combinaison jaune et rouge de driver sur le dos.

Bahia Quesnot est une athlète à part entière, avec un mental à entretenir. "C'est une jument très expressive, on comprend tout de suite quand elle va bien ou mal. C'est à nous de l'emmener au top mentalement et physiquement pour la course du 26", poursuit son driver.



Un garçon d'écurie s'occupe presque à temps plein de l'équidé, le sort environ une heure par jour pour le faire trotter, et le préparer physiquement pour la course. "Tout en essayant de ne pas trop la fatiguer, surtout qu'il fait très froid en ce moment", raconte-t-il, tout en guidant Bahia Quesnot du bout d'une longe.

Le départ de la course de 2.700 mètres sera donné dimanche 26 janvier à 16h10. À gagner pour le premier : plus de 400.000 euros.