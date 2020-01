Folies Gruss : un spectacle et un savoir-faire générationnels

publié le 28/01/2020 à 12:14

Nous vous emmenons faire un tour sur la piste aux étoiles avec la mythique famille Gruss. Leur nouveau spectacle intitulé Folies Gruss est à découvrir dans le bois de Boulogne jusqu’au 23 février, un show équestre et acrobatique avec des animations avant et après la représentation, sous le chapiteau dressé en plein cœur du bois. Prenons la direction des coulisses de ce spectacle extraordinaire, pour rencontrer toutes les générations de la dynastie Gruss.

Dès 8h le matin, avec ses chevaux, Alexis Gruss est le premier sur la piste et à l’entraînement. "Je représente la 4e génération, le principe même de la vie c’est la transmission. Je suis ici tous les jours sur la piste de bon matin, le travail c’est une satisfaction formidable quand vous avez le résultat, une satisfaction que l’homme le plus riche du monde ne peut pas s’offrir".



Le travail mais aussi la famille, la patience, la passion, des valeurs inestimables chez les Gruss, depuis des générations. "Tout ce qui touche à l’artistique passe par moi. La fibre artistique dans notre famille, elle se développe très tôt. Et en plus quand on la partage avec nos parents et nos enfants, c’est génial de pouvoir enseigner ce savoir-faire qui se transmet dans notre famille depuis six générations, et puis en même temps, ça évolue", explique Stéphane Gruss, fils d'Alexis.



Après l’entraînement, toute la famille se retrouve sur la piste pour assurer le spectacle. 11 Gruss, plus la chanteuse, c’est virevoltant, avec un rythme de folie : les cavaliers jonglent debout sur les chevaux au galop, les acrobaties dans les airs sont stupéfiantes, quelle virtuosité, on en a le souffle coupé.

Spectacle Folies Gruss Crédits : Olivier Brajon | Date : 28/01/2020 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Spectacle Folies Gruss Crédits : Olivier Brajon | Date : Spectacle Folies Gruss Crédits : Olivier Brajon | Date : Spectacle Folies Gruss Crédits : Olivier Brajon | Date : Spectacle Folies Gruss Crédits : Olivier Brajon | Date : Spectacle Folies Gruss Crédits : Olivier Brajon | Date : Photo du spectacle Folies Gruss Crédits : Olivier Brajon | Date : 1 / 1 < > +