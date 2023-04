Val-de-Marne : à 101 ans, "le plus vieux médecin de France" continue de recevoir ses patients

Dans le Val-de-Marne, Christian Chenay vient d'être décoré pour ses 70 ans de carrière. Lui-même en a 101. Et pourtant, il continue de pratiquer la médecine, depuis chez lui.

Dans son salon, les boîtes de médicaments font partie du décor. Ici, le docteur Chenay, bientôt 102 ans, continue de recevoir des patients chaque semaine : "Si on a besoin, le samedi soir, à 20h, de la pilule du lendemain, ils savent qu'ils peuvent venir ici." Et surtout ne lui parlez pas de retraite : "C'est difficile de refuser, je les ai connus étudiants, puis je les ai vus à la retraite. Le jour où il n'y aura plus la forme, ou la mémoire flanchera, on arrête".

Il est 18h, le docteur grimpe dans son taxi, direction le Conseil de l'ordre des médecins du Val-de-Marne, là où une vingtaine de docteurs célèbrent ses 70 ans de carrière. Une fierté pour son fils Christian : "J'ai pris ma retraite avant mon père, ironie du sort. C'est une génération, il n'y en a plus beaucoup des comme lui. C'est un exemple pour d'autres."

Évelyne, 62 ans, est une de ses premières patientes. Mais avant elle, il y a eu sa grand-mère, son père, et maintenant sa fille : "En 1985, ce médecin s'est quand même déplacé au chevet de mon papa qui était agonisant, et qui est mort à 3h du matin. Je lui souhaite une longue vie. Merci d'avoir été présent pour la famille". Désormais, le doyen des médecins promet de raccrocher la blouse, mais seulement quand il aura redirigé ses 400 derniers patients vers d'autres médecins.

