Val-d'Oise : 7.000 euros récoltés pour aider Hervé, SDF depuis 3 ans

publié le 02/01/2020 à 12:15

Avec quelques jours de retard, voici un véritable conte de Noël : celui d'Hervé. SDF à Paris, installé il y a encore peu sous une tente, dans le froid et l'indifférence, il a fait une rencontre providentielle avec des jeunes de banlieue.

À 53 ans, cela faisait plus de deux ans et demi qu'Hervé dormait dans la rue. Avec sa canne et son bonnet gris, ce Belge de naissance s'apprêtait à passer un troisième réveillon dehors. Mais il y a deux semaines, une visite a tout changé. "C'est un groupe de jeune du 95 qui est venu me rendre visite, ils m'ont amené un plateau repas, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas me laisser dans le caniveau", raconte Hervé, avant de passer la parole à Shahin, qui a "géré un peu tout ça".

"J'habite à Cergy, dans le 95, on a rencontré Hervé durant une maraude. Il était un peu mal en point, il faisait froid. J'ai dis : bon, ton histoire me touche, est-ce que je peux mettre ça sur les réseaux ? Ensuite ça a touché un maximum de monde sur Twitter, on a fait une cagnotte, on a ramassé quand même plus de 7.000 euros", raconte Shahin.

On a l’honneur et le plaisir avec les jeunes de ma cité de vous annoncer qu’on a pu récolter, 7000€ pour Hervé, qui est sans-abri depuis presque 3ans!

Cette somme va lui servir de tremplin pour se remettre dans la vie active, se loger, et ainsi combattre sa maladie efficacement! https://t.co/t90IzuQ1HX pic.twitter.com/AZsTcZ4dVU — Shahin95 (@shahin95c) December 25, 2019

Un profil Twitter pour l'aider

En attendant de récupérer les sous, Hervé doit rester dans la rue. Mais sur Twitter, son visage est connu, des jeunes le reconnaissent et l'incitent à créer son profil. Seul, sous sa tente, le soir de la Saint-Sylvestre, Hervé prend son téléphone et lance un appel : "J'ai dis que si quelqu'un passait par là il pouvait me déposer un peu de nourriture. Une heure après le message, il y a une personne qui s'était déjà présentée pour m'amener à manger. Au total, il y a eu à peu près une cinquantaine de personnes".

si vous passez ou je dors vous pouvez déposer de la nourriture j'ai rien ce soir 22 rue de l'écluse Saint-Martin Paris 10 — Merny herve (@merny_herve) December 31, 2019

En quelques heures, son tweet est partagé des milliers de fois. Une internaute propose alors à Hervé une place dans un hôtel. "C'est un grand élan de générosité. Je remercie toutes ces personnes et le dévouement qu'ils ont mis à venir me voir", dit-il.

Hervé va passer encore quelques jours à l'hôtel avant de trouver un logement plus stable, pour, comme il le dit : remettre le train sur les rails et le reconstruire.