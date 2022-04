Vaccins, contrôle technique, passeport... : pourquoi il faut (déjà) préparer ses vacances d'été ?

Vous avez déjà réservé votre hôtel ou le camping où vous allez mettre votre tête en juillet prochain. Vous avez déjà payé le billet d'avion qui vous emmènera au soleil en août. Très bien, vous êtes prévoyant pour vos prochaines vacances estivales. Néanmoins, cette année 2022 pourrait bien apporter son lot de (mauvaises) surprises et de nouvelles préparations à venir, celles-ci imprévues.

Trois exemples. Votre passeport sera-t-il valable jusqu'à votre retour ? Le contrôle technique de votre voiture arrive-t-il à échéance dans les jours ou semaines à venir ? Et puis, dernier point, vos vaccinations sont-elles encore à jour ?

En effet, deux ans après le premier confinement, la pandémie de coronavirus continue d'impacter - indirectement - notre vie quotidienne. Ainsi, le délai pour obtenir un passeport s'est considérablement allongé depuis janvier dernier. Même crainte pour les gérants d'établissements réalisant les contrôles techniques qui redoutent un bouchon dans les rendez-vous.

Le passeport : jusqu'à 5 mois d'attente pour le renouveler

Les mois de mars et avril sont traditionnellement chargés pour les agents municipaux. "Les gens anticipent les vacances et les examens qui nécessitent une pièce d’identité valide", expliquait la direction de l'agence nationale chargée d'éditer ces documents.

Nos passeports sont restés deux ans dans les tiroirs suite aux diverses restrictions de voyages. En 2022, elles ont quasiment toutes été levées. Mécaniquement, nombre de voyageurs vont devoir refaire cette pièce d'identité obligatoire pour quitter l'Europe. Dans le même temps, un million de cartes d'identité n'ont pas été délivrées en 2021 alors qu'elles auraient dû l'être.

Par précaution, il est préférable de contacter directement votre municipalité pour connaître la situation, propre à chaque commune.

Le contrôle technique : bouchon en vue

Au printemps 2020, le gouvernement avait autorisé les automobilistes à bénéficier d'un délai pour la réalisation du contrôle technique obligatoire. L'ensemble des véhicules devant être auscultés entre mars et avril ont été évalués dans les semaines qui ont suivi. Deux ans plus tard, ce certificat arrive à expiration et les voitures vont revenir dans les centres de contrôle.

"Il va y avoir un engorgement dans les centres de contrôle technique partout en France. On va se retrouver avec deux fois plus de clients sur une période de trois mois", expliquait Sébastien Davel, président d'Auto Sécurité sur RTL début mars.

Sur les trois prochains mois, jusqu'à un million de véhicules pourraient avoir à être contrôlés. Si vous êtes concernés, le conseil est donc de prendre rendez-vous au plus vite pour vous éviter une amende de 135 euros sur la route du soleil, début juillet.

Des pharmaciens et médecins occupés par les rappels vaccins contre la Covid-19

Vous avez prévu de quitter le territoire français pour vous évader cet été ? Vous allez certainement devoir vérifier vos dernières vaccinations. Selon la région du monde concernée, plusieurs vaccins sont recommandés : celui contre l’encéphalite japonaise, l'encéphalite à tiques, la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, l'hépatite A, l'hépatite B, la grippe, les infections invasives à méningocoques, la rage, la rougeole ou la tuberculose.



Si vous n'êtes pas à jour sur l'un d'eux, préparez-vous à prendre un rendez-vous chez votre médecin traitant. En effet, au moins six semaines avant la date du départ, vous devrez avoir réalisé les vaccinations nécessaires et adaptées à votre âge et état de santé.



Gare à vous si vous vous y prenez à la dernière minute. Les pharmaciens et médecins sont actuellement occupés par les rappels de vaccinations concernant les personnes de plus de 80 ans. En parallèle, l'épidémie de grippe touche une bonne partie de la France. Aussi, s'y prendre à l'avance également pour mettre à jour son carnet de vaccination est loin d'être une idée farfelue.