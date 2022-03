Si vous devez faire renouveler vos papiers d'identité, il faudra être patient. Depuis quelques mois, les demandes de renouvellement de passeports et de cartes d'identité ont explosé. "Il faut compter en moyenne 27 jours pour obtenir un rendez-vous en mairie – contre 11,5 jours en mars 2021– puis 25 jours entre la demande et la récupération de la carte d’identité, 23 pour un passeport", a expliqué Anne-Gaëlle Baudouin, la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) au site 20 Minutes. Ces délais varient également en fonction de la localisation, les villes sont plus concernées que les territoires ruraux.

Le mois de mars est toujours chargé pour les agents en mairie. "Les gens anticipent les vacances et les examens qui nécessitent une pièce d’identité valide", avance la directrice de l'ANTS. Cette année, il faut aussi noter la reprise des voyages à l'étranger. Mais cette explosion des délais est principalement due à la crise sanitaire. Tout d'abord, comme dans d'autres secteurs, le personnel des mairies a été touché par le coronavirus, ce qui a contraint à une baisse de l'activité. Ensuite, beaucoup de Français ont retardé le renouvellement de leurs documents d'identité. L'ANTS a constaté "un effondrement de la demande des titres, avec 39 % de demandes en moins pour les passeports et 18 % pour les cartes d’identité."

Une forte demande "au moins jusqu'à l'été"

Autre facteur évoqué par Anne-Gaëlle Baudouin : la nouvelle carte d'identité. Disponible depuis août 2021, elle semble plébiscitée par les Français. "Il y a un effet d’attractivité, d’engouement. Elle est plus pratique, plus esthétique, plus sécurisée, certains souhaitent l’avoir dès maintenant." Pour rappel, cette carte d'identité ne sera obligatoire qu'en 2031. Aujourd'hui, il est possible de la demander en cas de perte, de vol ou de déménagement.

La demande de renouvellement de documents d'identités risque de se poursuivre "au moins jusqu'à l'été". "Il y a un million de cartes d'identité qui n'ont pas été délivrées en 2021 sur ce qui était prévu", reconnaît Anne-Gaëlle Baudouin. Alors comment faire pour ne pas attendre trop longtemps ? Effectuer une pré-demande sur le site de l'ANTS. "Cela permet aux mairies d’aller plus vite, donc cela libère du temps, c’est gagnant-gagnant", conseille la directrice. Il est également recommandé d'aller déposer sa demande dans une commune où les délais sont moins longs, notamment les plus petites villes.