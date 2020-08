Vacances scolaires : découvrez le calendrier de l'année 2020-2021

publié le 07/08/2020 à 08:02

Le ministère de l'Éducation nationale a mis en ligne le calendrier scolaire 2020-2021 avec, notamment, les dates des vacances d'hiver et du printemps qui varient selon la zone dans laquelle se trouve l'académie.

Les élèves feront leur rentrée le mardi 1er septembre 2020. Les enseignants auront effectué leur pré-rentrée la veille. Ensuite, il faudra patienter quelques semaines pour les vacances de la Toussaint qui se tiennent cette année du samedi 7 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020.

Le ministère précise bien dans les informations complémentaires que les cours reprennent "le matin des jours indiqués". "Les élèves qui n'ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours."

Début des vacances d'hiver le 6 février

Les congés de Noël commenceront, eux, le samedi 19 décembre 2020 et les élèves reprendront les cours le lundi 4 janvier 2021.

Les vacances d'hiver débuteront le samedi 6 février 2021 pour la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers) et se termineront le lundi 22 février 2021. Pour la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg), ils s'étendront du samedi 20 février 2021 au lundi 8 mars 2021. Et pour la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) du samedi 13 février 2021 au lundi 1er mars 2021.



Les dates des vacances de printemps changent aussi en fonction des académies. Du samedi 10 avril 2021 au lundi 26 avril 2021 pour la zone A. Du samedi 24 avril 2021 au lundi 10 mai 2021 pour la zone B. Et du samedi 17 avril 2021 au lundi 3 mai 2021 pour la zone C.

Un seul week-end de 4 jours cette année

En dehors des vacances scolaires, les élèves pourront aussi se reposer sur les jours fériés et le seul pont de l'année.

La Toussaint (1er novembre), Noël (25 décembre), le jour de l'An (1er janvier), la Fête nationale (14 juillet) et l'Assomption (15 août) tombent pendant les vacances. Mais pas l'Armistice (11 novembre), le lundi de Pâques (5 avril), la fête du Travail (1er mai), la Libération (8 mai), l'Ascension (13 mai) et Pentecôte (24 mai).

L'Ascension tombe le jeudi 13 mai 2021, permettant alors de profiter d'un week-end de quatre jours. "Les classes vaqueront le vendredi 14 mai 2021 et le samedi 15 mai 2021", précise ainsi le ministère de l'Éducation nationale sur son site.



La fin de l'année scolaire a été fixée au mardi 6 juillet.