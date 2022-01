Vacances scolaires 2022, ponts, jours fériés… Toutes les dates

Qui dit nouvelle année, dit nouveau calendrier. Pour cette année 2022, vous êtes nombreux, adultes comme enfants à cocher à la maison les dates des vacances, des jours fériés, voire des ponts pour pouvoir vous accorder du repos, partir en vacances ou choisir votre date de mariage. RTL vous donne les grandes dates clés de cette année 2022 et même une petite astuce pour avoir plus de jours de repos.

Commençons par les vacances scolaires. Cette année est à nouveau placée sous le signe de l'épidémie de coronavirus, dont Jean-Michel Blanquer a donné un nouveau protocole ce dimanche. Et cette année, les chanceux sont les élèves de la zone B (Aix-Marseille - Amiens - Caen - Lille - Nancy-Metz - Nantes - Nice - Orléans-Tours - Reims - Rennes - Rouen - Strasbourg) qui partiront les premiers en vacances.

Pour les vacances de février : Les élèves de la zone B quitteront les cours le 5 février 2022

avant de reprendre l'école le lundi 21 février 2022. La zone A (Besançon - Bordeaux - Clermont-Ferrand - Dijon - Grenoble - Limoges - Lyon - Poitiers) arrêtera les cours le samedi 12 février 2022 et reprendra les cours le lundi 28 février 2022. Enfin la zone C partira en vacances le 19 février 2022 et reprendra le lundi 7 mars 2022.

Les vacances de Pâques commenceront le 9 avril 2022 et s'achèveront le lundi 25 avril. Les élèves de la zone B partiront le samedi 9 avril 2022 et devront revenir le lundi 25 avril 2022. Ils seront suivis par les élèves de la zone A, qui partiront le samedi 16 avril 2022, avant une reprise programmée le lundi 2 mai 2022. La zone C (Créteil - Montpellier - Paris - Toulouse - Versailles) aura le droit à deux semaines de repos à partir du samedi 23 avril 2022, avant de reprendre le chemin de l'école le lundi 9 mai 2022.

Enfin concernant les vacances d'été appelées aussi les grandes vacances, l'ensemble des élèves quitteront le chemin de l'école le jeudi 7 juillet.

11 jours fériés en 2022

Concernant les jours fériés, comme chaque année, les Français auront le droit (ou non) à onze jours fériés. Mais cette année, beaucoup de ces jours tomberont un dimanche, ce qui gâchera un peu le bonheur des travailleurs. Voici la liste des onze jours fériés : Pâques, le lundi 18 avril. La Fête du travail, le dimanche 1er mai. L'armistice de la Seconde Guerre Mondiale le dimanche 8 mai.

L'Ascension, le jeudi 26 mai. La Pentecôte, le lundi 6 juin. La Fête nationale, le jeudi 14 juillet. L'Assomption, le lundi 15 août. La Toussaint, le mardi 1er novembre. L'Armistice de la Première Guerre Mondiale, le vendredi 11 novembre et enfin Noël, qui tombera cette année un dimanche.

Jusqu'à 24 jours de repos possibles

Si vous êtes peu servis par les jours fériés, les nombreux ponts présents en 2022 devraient vous ravir. Vous pourrez profiter de trois grands ponts : le week-end de Pâques, du 16 au 18 avril. Le week-end de Pentecôte, du 4 au 6 juin, du 13 au 15 août et du 11 au 13 novembre.



Ajouter à cela la possibilité de poser trois jours de congés ou de RTT pour vous rajouter trois grands ponts de quatre jours. L’Ascension : le jeudi 26 mai étant férié. Pour ça, il faudra poser le vendredi 27 pour avoir un week-end de quatre jours. Même chose pour le 14 juillet qui, cette année, tombe un jeudi. En posant le vendredi 15, vous pourrez avoir quatre jours de repos. Enfin, le 1er novembre tombant un mardi, vous pourrez poser votre lundi 31 octobre. Ainsi, vous bénéficierez d’un long week-end de la Toussaint.



Presque un mois de congés, voilà de quoi remonter le moral des Français dans cette période difficile.