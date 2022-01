Jours fériés et ponts 2022 : quels jours poser pour avoir plus de vacances ?

C'est la question que tout le monde se pose chaque année : comment bien poser mes congés pour avoir le plus de jours de vacances possibles ? Malheureusement, en 2022, faites directement une croix sur les 1er et 8 mai ainsi que Noël et le jour de l'an qui tombent tous les 4 un dimanche.

Toutefois, en posant le vendredi 26 mai, vous pourrez profiter d'un long week-end de l'Ascension de quatre jours. Idem pour la Fête nationale qui tombe le jeudi 14 juillet, en posant le vendredi 15. Pour la Toussaint, qui tombe le mardi 1er novembre, vous pourrez également poser le lundi 31 octobre pour bénéficier d'un week-end de quatre jours.

Si vous ajoutez le week-end de Pâques, avec le lundi 18 avril, la Pentecôte, avec le lundi 6 juin chômé - dans certaines entreprises - l'Assomption avec le lundi 15 août et le week-end du 11-Novembre, grâce au vendredi 11, vous atteindrez une somme de 24 jours de vacances avec seulement 3 jours de congés posés.



À noter que les vacances scolaires d'hiver auront lieu du 5 février au 7 mars en fonction des zones et celles de printemps du 9 avril au 9 mai encore en fonction des zones. De leur côté, les vacances d'été débuteront le 7 juillet et se termineront le 1er septembre pour tout le monde.

Enfin, les vacances de la Toussaint se dérouleront du 22 octobre au 7 novembre tandis que celles de Noël s'étendront du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023.