Vacances : pourquoi certaines piscines sont-elles plus chlorées que d'autres ?

Corinne, 64 ans, se demande pourquoi certaines piscines sentent plus le chlore que d'autres. Alors là, je dis danger, je dis contre-intuitif. Parce qu'en arrivant dans une piscine à forte odeur de chlore, vous vous dites certainement que c'est parce qu'elle est bien propre, bien nettoyée, on a bien mis du chlore dedans pour tuer toutes les bactéries. Vous vous dites que c'est sur chlorée et que même si ça pique un peu, c'est bon signe. Sauf qu'en fait et bien c'est tout le contraire. Plus une piscine sent le chlore, plus elle est sale. Sachez-le.

Ce que nous associons en réalité à l'odeur du chlore, n'est pas vraiment l'odeur du chlore. Mais celle des chloramines. La chloramine, c'est ce que devient le chlore quand il attaque les cheveux, les poils, la transpiration, voire même, désolé, le pipi. Et oui, il faut bien appeler un chat un chat. Donc plus la piscine sent fort, plus les chloramines sont nombreuses car la piscine n'a pas été désinfectée depuis longtemps.

Les particules de chlores ont beaucoup de travail et c'est un peu un bouillon de culture dans lequel vous vous apprêtez à vous tremper. Cette odeur est en quelques sorte une alarme pour nous signaler la défaillance du système de nettoyage de la piscine. Et le pire dans tout ça, c'est que cette fameuse chloramine qui chatouille votre nez ou vous pique les yeux, elle est nocive. Considérée comme substance toxique par l'agence nationale de la sécurité sanitaire.

Allergies, asthme, exéma,... La piscine qui sent le chlore, enfin la chloramine, pourrait bien devenir le pire ennemi de vos vacances. Vous constaterez d'ailleurs certainement que souvent, les bassins réservés aux enfants, et bien sentent plus le chlore que les autres. Car les petits ont une légère tendance à s'oublier pendant qu'ils barbottent.

Alors face à ce fléau des chloramines, une solution quand même. Remettre du chlore dans la piscine et arrêter de se baigner pendant le traitement. Et comme par magie, alors que vous aurez rajouté du chlore, la piscine sentira moins le chlore. Enfin le plus simple reste quand même de respecter toutes les précautions d'usage avant de se jeter à l'eau. Douche, arrêt pipi, bonnet de bain,... Si on nous impose généralement toutes ces règles un peu contraignantes avant la baignade, c'est qu'il y a bien une bonne raison. Parce que finalement, les choses ne sont pas si mal faites.