Pourquoi certains objets flottent-ils et d'autres non ?

Pourquoi certains objets flottent-ils dans l'eau et d'autres non ?

Victoire 8 ans, se demande pourquoi certains objets flottent et d'autres non. C'est très simple, puisque tout corps plongé dans un fluide subit une force verticale de bas en haut opposé au poids du volume du fluide déplacé. Vous n'avez rien compris ? Moi non plus. C'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède.

Archimède, c'est un scientifique grec qui, il y a 2.200 ans environ, en prenant son bain a théorisé et expliqué pourquoi certains objets flottaient et d'autres non. C'est aussi lui, qui, après sa découverte, tout content en sortant de son bain, s'est écrié le fameux "Eurêka !" qui signifie "J'ai trouvé !" en grec.

Pour expliquer plus simplement pourquoi certaines choses restent à la surface et pas d'autres, il faut s'intéresser au poids et au volume d'un objet. Quoi qu'il arrive, l'eau exerce une force qui pousse à rester à la surface. Quand vous enfoncez une bouée dans l'eau, elle remonte. Mais si l'objet est trop lourd par rapport à sa taille, il coule. Une bille de plomb par exemple, elle est toute petite mais elle coule. Alors qu'une bille de plastique, elle est toute petite aussi, mais elle flotte. Car elle est toute légère et la pression de l'eau est suffisante pour la maintenir en surface.

Plus un objet est lourd, plus il faut qu'il soit long pour flotter car la surface d'eau en dessous est plus importante et donc la force de l'eau pour le maintenir est plus grande. Un tout petit bateau par exemple, pour flotter, doit être léger. S'il est lourd, le bateau doit être grand. Sinon, il coule.

Faites l'expérience chez vous

Vous pouvez même faire cette expérience chez vous avec un simple verre d'eau et un peu de pâte à modeler. En plus, ça occupera vos enfants s'il ne fait pas beau. Vous roulez la pâte à modeler en boule et la plongez dans le verre d'eau, normalement, elle devrait couler. En revanche, si vous étalez cette même pâte à modeler, si vous lui donnez la forme d'une planche et que vous la plongez dans le verre d'eau, là, elle devrait flotter. Car la surface au contact de l'eau est plus grande et donc la fameuse poussée d'Archimède plus importante.

Conclusion, un même objet, faisant le même poids mais n'ayant pas la même forme, peut soit couler, soit flotter. Quand vous faites la planche et que vous vous étalez de tout votre long dans la piscine ou dans la mer, vous restez à la surface. Quand vous vous mettez en boule, ça marche beaucoup moins bien. Tout n'est donc qu'affaire que de masse volumique, le rapport entre le poids de l'objet et son volume.

Le plus formidable dans tout ça, c'est que certains des ingénieurs notamment, sont passionnées par toutes ces histoires de flottabilité. On a donc qu'à se laisser porter par tout leurs savants calculs. Preuve que finalement, nous on n'a rien à faire. Les choses ne sont pas si mal faites.