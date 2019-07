publié le 12/07/2019 à 15:14

Il est hissé depuis le début du mois de juin et ne ravit pas du tout les Marseillais : le drapeau violet. Cela fait plusieurs semaines que des dizaines de plages de la cité phocéenne sont interdites à la baignade, une interdiction marquée par ce drapeau violet peu connu des touristes habitués aux classiques vert, orange et rouge. Mais que signifie-t-il ?

Depuis un mois, les plages marseillaises sont momentanément fermées pour cause de pollution. Chaque matin, des inspecteurs sortent leurs éprouvettes et échantillons pour tester la qualité de l'eau et les bactéries en présence. C'est lorsque les concentrations sont trop fortes que le drapeau violet est de sortie.

"On a beaucoup de gens sur les plages pendant la nuit avec des comportements qui ne sont pas tous propres. Je ne vous fais pas de dessin. Quand on fait les analyses à 6 heures, on a une analyse qui est positive et qui nous fait fermer la plage. Mais quand on la refait à 10 heures, cette pollution a disparu", explique Didier Réault, adjoint à la mairie de Marseille en charge du littoral, de la mer et des plages.

Contrairement à ce que semblent penser une partie des Marseillais, les 21 plages de la ville ont moins fermé en juin 2019 que l'année dernière à la même période.