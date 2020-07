Vacances d’été : qu’est-ce que le dispositif “école ouverte” ?

publié le 12/07/2020 à 06:06

De nouveau mis en place cet été, le dispositif "Ecole ouverte" s'adresse aux jeunes, dès l'école élémentaire, qui vivent dans des zones urbaines ou rurales défavorisées, principalement dans les zones d'éducation prioritaire (ZEP). Les écoles accueillent les élèves qui ne partent pas en vacances. Ils se voient proposer des activités variant entre enseignement, culture, sport et éveil à des enjeux actuels comme l'environnement ou l'égalité.

L'objectif : pallier les connaissances manquantes, renforcer les acquis et ouvrir de nouveaux horizons à ces jeunes. Les activités se divisent en deux temps : le matin est destiné aux activités scolaires tandis que l'après-midi est rempli par les activités culturelles et sportives.

Il faut savoir que ce ne sont pas que des professeurs des collèges et lycées qui dispensent ces cours. Des intervenants extérieurs sont aussi mis à contribution grâce au volontariat. Des personnels de centre de vacances sont présents, des sportifs viennent faire découvrir leur discipline et des artistes viennent faire découvrir leur art. Des mini-séjours et des colonies de vacances sont aussi organisées pour ces élèves qui n'ont pas la chance de partir au bord de la mer.

Des vacances apprenantes grâce au numérique

Ce dispositif est aussi mis en place sur internet. Le réseau Canopé se mobilise et combine sport, arts, culture, langues vivantes, développement durable mais aussi sciences et numérique.

Enfin, forte de son succès lors du confinement, l'opération Lumni est prolongée pendant ces vacances d'été. En partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, France Télévisions, avec Lumni et ses antennes France 2 et France 4, ce sont deux rendez-vous quotidiens qui sont proposés du lundi au vendredi. Lumni est aussi disponible sur internet.