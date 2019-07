Raymond Barre : les secrets de sa fortune miraculeuse

publié le 10/07/2019 à 01:23

Mercredi 3 juillet, le Canard enchaîné, révélait que l'ancien Premier ministre Raymond Barre, aurait caché 11 millions de francs suisses soit 6,8 millions d'euros au fisc français. Dans son édition de ce mercredi 10 juillet, le célèbre hebdomadaire apporte de nouveaux éléments qui expliquent une telle "fortune miraculeuse" de Raymond Barre.

Le Canard enchaîné explique qu'en mai 1981, au moment de quitter Matignon, Raymond Barre, aurait envoyé des collaborateurs retirer en liquide, 10,5 millions de francs des fonds secrets. Fonds supprimés depuis 2001, par une réforme du gouvernement Jospin.

Le journal satirique mentionne également un arrangement immobilier en 1978 entre le couple Eve et Raymond Barre et le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, également agent immobilier et grand architecte. Ce dernier aurait dégotté aux Barre un terrain de 3.000 m² à un prix très avantageux. Le Premier ministre aurait utilisé un prête nom pour y faire construire une villa, estimée neuf ans plus tard à 4 millions d'euros.

