Bison Futé a annoncé un samedi 3 août noir pour ce grand week-end de chassé-croisé. Avec une circulation dense, les automobilistes doivent être encore plus vigilants, principalement sur l'autoroute. Eh oui, le chemin des vacances peut-être plus dangereux qu'on ne le pense.

La somnolence au volant est une des causes principales d'accidents sur les routes de l'Hexagone, car les signes annonciateurs d'un endormissement sont souvent minimisés. Une étude menée par l'Ifop pour MMA, en juin 2018, a montré que 63% des Français ont déjà connu un moment de somnolence au volant.



Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, ouvrir les fenêtres, mettre la climatisation, écouter de la musique ou parler avec les passagers n'élimine en rien l'envie de s'endormir. Afin de partir sereinement sur les routes, voici 3 conseils pour ne pas s'endormir au volant.

1. Écouter son corps

Raideurs dans la nuque, somnolence, yeux qui piquent, sensation d'engourdissement, des bâillements et le besoin de changer de position ... Autant de symptômes qui doivent vous alerter. Écoutez-vous !

Si vous ressentez l'un d'entre eux, arrêtez-vous au plus vite. Une sieste d'une vingtaine de minutes (ni plus ni moins) devrait vous remettre d’aplomb. Un café ou un thé peuvent aussi vous empêcher de somnoler, à partir d'une demi-heure après leur ingestion.

2. Bien se préparer la veille

Un voyage, ça se prépare. Reposez-vous bien, quelques jours avant le grand départ, l'idée est de régler au maximum votre dette de sommeil. Faites particulièrement attention à passer une bonne nuit la veille de votre journée sur la route.

Un jour avant, privilégiez aussi des repas légers et ne buvez pas d'alcool. Faites également attention aux médicaments que vous prenez, car certains favorisent la somnolence. La présence d'un triangle jaune sur la boîte signifie qu'il faut être prudent, celle d'un triangle orange qu'il faut redoubler de vigilance et le signal rouge vous interdit de prendre le volant. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

3. Attention à vos heures de conduite

Enfin, pour éviter tout risque, faites attention à vos heures de conduite. Sur la route, les heures à risque se situent entre deux et cinq heures du matin puis entre 13 et 16 heures l'après-midi. Si vous devez prendre le volant dans un de ces créneaux, restez concentré au maximum et arrêtez-vous dès que vous ressentez de la fatigue.