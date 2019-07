publié le 12/07/2019 à 06:29

Les vacances d'été sont arrivées, et qui dit vacances dit repos, loin du métro et des embouteillages. Mais les congés riment-ils toujours avec "farniente" ? C'est sur cette question que s'est penchée Qapa, une agence d'intérim digitale. Selon leur sondage, 67% des Français ne décrochent pas de leur travail pendant leurs vacances.

Les femmes auraient plus de mal à se détacher de leur vie professionnelle (73%) que les hommes (61%), et le phénomène de dépendance progresse d'année en année. D'après l'enquête, 87% des travailleurs considèrent que leur emploi est bien plus présent qu'avant, et pour 93% d'entre eux, le smartphone serait le principal responsable de ce phénomène. Seules 29% des femmes déconnectent totalement de leurs appareils numériques pendant leur congés.

Même si ces accros au travail ne comptent pas répondre aux appels professionnels (78%) au cours de leurs vacances, ils prendront malgré tout le temps de répondre aux emails (63%). La raison principale pour laquelle leur emploi est omniprésent, quelque soit le contexte, c'est la crainte de perdre leur emploi (27%).