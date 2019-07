Prime d'activité : comment s'assurer d'en bénéficier pour l'été ?

publié le 09/07/2019 à 05:31

Les vacances d'été débutent à peine, et il peut être utile de savoir si vous êtes éligible à la prime d'activité, prestation remaniée par le gouvernement en décembre 2018, et majorée dès février 2019 pour plus d'un million de bénéficiaires supplémentaires, selon les prévisions pour l'année d'Agnès Buzyn.

Cette revalorisation de la prime accordée aux plus modestes pour soutenir leur pouvoir d'achat, a été annoncée par Emmanuel Macron en réponse aux manifestations "gilets jaunes", dans son allocution du 10 décembre 2018. Elle prévoit de rehausser les revenus des allocataires de plus de 18 ans résidant en France, inscrits à la Caisse d'allocation familiale (Caf), et perçus depuis octobre 2018, d'un montant de base de 551,51 euros par mois, qui varie en fonction de la situation de chacun.

Versée tous les 5 du mois après la demande et renouvelée tous les 3 mois à partir de la déclaration de revenus, la prime d'activité a été automatiquement rehaussée pour les allocataires déjà enregistrés dans les fichiers de la Caf. Et pour les foyers éligibles qui n'en bénéficiaient pas encore, il n'est pas trop tard. Voici comment faire votre demande effectuer vos démarches auprès de la Caisse d'allocations familiales, en ligne ou dans un point d'accueil.

La demande est à effectuer sur le site de la Caf

Pour toute première demande, vous devez vous rendre sur le site de la Caf, où sont disponibles deux types de formulaires. L'un étant destiné aux personnes allocataires, qui peuvent demander la prime à l'aide de leur numéro d'allocataire, leur code postal, leur date de naissance et de leur code secret,.et l'autre, aux personnes non inscrites. Les non allocataires doivent impérativement s'inscrire auprès de la Caf pour toucher la prime.

Par ailleurs, toute demande est à déposer avant la fin du mois afin de toucher la prime le mois suivant, car l'aide n'est pas rétroactive et ne pourra vous être versée mensuellement qu'après votre demande, même si vous êtes éligible. Pour savoir si vous y avez droit, la Caf a mis en place un simulateur, toujours accessible en ligne. Il permet également d'être fixé sur le barème évolutif de la prime d'activité.

Le personnel de la Caf se tient à votre disposition pour vous aider à remplir le formulaire ou vous livrer des informations complémentaires.

N'oubliez pas de déclarer vos revenus tous les 3 mois

Pour ceux qui auraient bénéficié de la prime majorée depuis son extension, au début de l'année, sachez que la prestation ne vous est accordée que pour trois mois. Passé ce délai, vous devez déclarer à nouveau vos revenus sur la Caf en vous déplaçant dans votre Caisse de proximité, ou en suivant ce lien, afin d'actualiser votre situation et recevoir votre aide pour les trois prochains mois.



Et pour ne pas oublier l'échéance, la Caf vous donne la possibilité de communiquer votre numéro de téléphone portable ou votre adresse email pour recevoir un rappel et vous assurer de rester en règle.