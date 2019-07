VIDÉO - Vacances d'été 2019 : pourquoi le bronzage seins nus n'a plus la cote

publié le 25/07/2019 à 18:44





> Vacances d'été 2019 : le bronzage seins nus n'a plus la cote Crédit Image : M6 / Bruno de Gaudemar Guillaume Brunero Ingrid Carré | Crédit Média : M6 / Guillaume Brunero Bruno de Gaudemar Ingrid Carré | Date : 25/07/2019

Sur les plages de Marseille, l'été, Noëlle ne se cache pas, bien au contraire. Elle expose au mieux son corps au soleil, presque tout son corps, le haut en tous cas. Elle est une adepte du topless. "J'ai toujours fait ça depuis l'âge de 18 ans donc pas de problème pour moi.", affirme-t-elle.

Des années sans maillot en haut, mais depuis quelques temps elle remarque le changement : le recul du monokini. "C'est vrai qu'il y a moins en moins de gens et on est un peu regardé de travers, mais moi je continue !", explique Noëlle.

Selon une très récente étude Ifop, seules 19 % des Françaises de moins de 50 ans se mettent parfois seins nus. Elles étaient 29 % il y a seulement trois ans, et deux fois plus, en 1984 (43 %).

"Avant les années 2000, c'était une question de liberté, aujourd'hui on a plus besoin de montrer cette liberté".

Une pratique générationnelle

Le topless, une question de mode. Pour Mathilde et Christine, la pratique est aussi générationnelle.



"Après les enfants, je n'ai pas la même poitrine qu'avant alors, je ne le fais plus, je la garde pour moi !", confie l'une tandis que l'autre déclare : "J'ai pratiqué le topless. Après ce n'était plus la mode, on a eu peur des UV et des cancers alors après on a couvert notre inconscience et on s’est couvert la poitrine".



Elles sont 59% à vouloir éviter les regards déplacés, 51% craignent même une agression. François Kraus, le directeur études à l'Ifop constate que "ce qui les freine dans cette pratique, c'est le regard concupiscent des hommes et surtout le risque d'agression. On voit bien que la pression sexuelle qu'elles ont toute l'année dans le métro, dans la rue continue sur la plage en été".