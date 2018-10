publié le 02/10/2018 à 11:28

J'ai écouté notre ministre de la santé, Agnès Buzin, annoncer sur RTL, une grande consultation citoyenne pour mieux prendre soin de nos aînés. Et ça m'a interpellé... Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on nous prend pour des canards sauvages, mais ça y ressemble furieusement quand même.



On est d'accord que le super plan de la ministre, c'est de mettre à notre disposition un site internet sur lequel chacun d'entre nous pourra aller de sa petite idée pour faire que nos vieux - et forcément nous demain - soient mieux accompagnés par notre société. Mais attention hein, on ne s'étend pas ! 140 signes maxi ! Un tweet old school, pas plus. Nos vieux ne valent pas plus de mots que ça ! Ni plus de mesures manifestement.

De qui se moque t-on ? En 2050 en France, on aura plus de 5 millions de seniors de plus de 85 ans. On est face à une population qui, déjà aujourd'hui, se sent délaissée et maltraitée. Une population qui n'arrive pas, quand elle est contrainte à aller en maison de retraite, à payer le reste à charge monstrueux de 2.000 euros par mois. Et on fait quoi pour répondre à cette urgence ? Un tweet pardi ! 140 signes pour dire ce qu'il faut faire de papy et mamie !

Les seniors fuient la France...

D'ailleurs, ce n'est pas qu'ils attendent grand-chose de nous, nos chers petits vieux, hein. Ils sont de plus en plus nombreux à se remettre au boulot pour arrondir leurs fins de mois. Bricolage, garde d'enfants, de chiens, aide au devoir. Plus d'un million d'entre eux travaillent au black... Ils sont également de plus en plus nombreux à quitter la France et à s'installer par exemple au Portugal où les conditions sont plus avantageuses. Et qui pourrait les en blâmer ?



Ici, on les traite de nantis, et on augmente la CSG. Là-bas, on les attend à bras ouverts, et on leur offre 10 ans de régime fiscal avantageux ! Vous savez ce qu'on dit : il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Et ce ne sont pas nos déclarations en 140 signes sur un site internet bidon qui vont leur mettre du baume au cœur ! Il ne faudrait tout de même pas non plus pousser mamie dans les orties ! Mais aujourd'hui ma foi... C'est comme ça.