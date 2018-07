UNEF : 83 femmes dénoncent des violences sexistes

publié le 29/11/2017 à 11:10

Le sexisme toucherait aussi les mouvements syndicalistes. Une tribune dans le journal Le Monde signée par 83 anciennes membres du syndicat étudiant UNEF dénonce les violences sexistes qui y seraient pratiquées : "Longtemps, nous nous sommes senties seules et ostracisées, par le nombre et la gravité des faits. Nous prenons désormais conscience de l’ampleur de ces violences sexistes et sexuelles".



Adhérentes à l'UNEF entre 2000 et 2010, les signataires dénoncent un "comportement viriliste", oppressées par la narration des pratiques sexuelles des uns, ou les comparaisons physiques faites par d'autres "Sous le couvert de la libération sexuelle, il s’agissait en réalité d’un véritable contrôle du corps des femmes".

L'insistance de certains membres dans le but d'obtenir des relations sexuelles auraient atteint le point du viol : "Quelques hommes se sont servis des failles de l’organisation pour développer des stratégies particulièrement graves : approcher leurs proies, parfois très jeunes, les faire boire, voire les droguer, pour se passer de leur consentement".

La tribune précise tout de même que ce n'est pas le syndicat lui même qui est visé. "C’est aussi grâce aux combats progressistes et féministes découverts et entamés pendant notre engagement que cette prise de conscience collective est rendue possible", tiennent à préciser les signataires de la tribune.